Стандарты НАТО: Азербайджан отказывается от автоматов Калашникова в пользу AR-15

Армия Азербайджана переходит на винтовки AR-15 вместо автоматов Калашникова: в республике запустили производство стрелкового оружия стандарта НАТО.
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