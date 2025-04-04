Лебедев: ВС РФ поразили под Киевом подразделение «охотников за дронами»

Российские военные минувшей ночью поразили в Киевской области подразделение «охотников за дронами». Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
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