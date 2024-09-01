📃Учиться и ездить по-новому: с 1 сентября вступают в силу некоторые федеральные законы С этого учебного года в школах появится новый предмет – труд.
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📃Учиться и ездить по-новому: с 1 сентября вступают в силу некоторые федеральные законы С этого учебного года в школах появится новый предмет – труд.