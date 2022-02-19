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Быков: «Нужно отметить работу нашего тренерского штаба. Мы добиваемся результата!»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на выход национальной хоккейной команды в финал Олимпиады в Пекине.

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