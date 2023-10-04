«Мне надоело жить в этой нищете», – эмигрировавший в Америку Александр Незлобин признался, что его дочери и жене не нравится жить за границей

Красавчик

Шура пилите гири они золотые, хотя Шура знал ,что это не так он продолжал их пилить. Тебя незлоб тут ни кто не ждёт, ты тут ни кому не нужен, и хорош сопли тут мазать и засорять эфир. Собирай овации в своей родине новой.флаг тебе в зад!!!