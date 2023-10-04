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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А  это кто? Что за сруще-жрукщая  протоплазма, ненавидящая  Россию?«Мне надоело жить...
  • Красавчик
    Шура пилите гири они золотые, хотя Шура знал ,что это не так он продолжал их пилить. Тебя незлоб тут ни кто не ждёт, ...«Мне надоело жить...
  • Ленский Игорь
    Нулевое чмо«Мне надоело жить...

«Мне надоело жить в этой нищете», – эмигрировавший в Америку Александр Незлобин признался, что его дочери и жене не нравится жить за границей

«Мне надоело жить в этой нищете», – эмигрировавший в Америку Александр Незлобин признался, что его дочери и жене не нравится жить за границей

В прошлом году Александр Незлобин покинул Российскую Федерацию. Популярный стендап-комик вместе с дочерью перебрался в Америку.

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Комментарии
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Ленский Игорь
Нулевое чмо
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10 час.
Красавчик
Шура пилите гири они золотые, хотя Шура знал ,что это не так он продолжал их пилить. Тебя незлоб тут ни кто не ждёт,  ты тут ни кому не нужен,  и хорош сопли тут мазать и засорять эфир. Собирай овации в своей родине новой.флаг тебе в зад!!!
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6 час.
Владимир Алтайцев
А  это кто? Что за сруще-жрукщая  протоплазма, ненавидящая  Россию?
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2 час.

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