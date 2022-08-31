FiNE-NEWS

1 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    А что за женщина на фото? Тоже навещала маньяка?Почему «скопинско...
  • Вальтер Юпитер
    Самому-то в гости ходить нельзя! Вот и приглашал знакомых.Почему «скопинско...
  • Галина Чужая
    Одной американской тварью меньше!!!МВД ДНР показало ...

Кому стоит выбирать колледж?

Кому стоит выбирать колледж?

То, что в колледжи нужно идти тем, кто не успевает в школе, уже давно миф.  Нерсес Нерсесян, директор подмосковного колледжа «Энергия»: — В ведущих учреждениях среднего профобразования минимальный балл аттестата для попадания на бюджет – это 4.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх