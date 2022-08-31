Кому стоит выбирать колледж?

То, что в колледжи нужно идти тем, кто не успевает в школе, уже давно миф. Нерсес Нерсесян, директор подмосковного колледжа «Энергия»: — В ведущих учреждениях среднего профобразования минимальный балл аттестата для попадания на бюджет – это 4.