До 15 октября в РФ можно пройти «цифровой диктант»

С 29 сентября и по 15 октября в РФ провидится Всероссийская акция «Цифровой Диктант». Пройти диктант может любой желающий, для этого потребуются только компьютер, смартфон, интернет и около 30 минут свободного времени.
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