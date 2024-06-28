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Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ. Ранее он 12 раз входил в 1-ю или 2-ю команду

Капитан «Вашингтона» ни разу не был упомянут в голосовании по позиции левого крайнего нападающего.  Первое место в голосовании занял Артемий Панарин («Рейнджерс»), второе – Филип Форсберг («Нэшвилл»), третье – Кирилл Капризов («Миннесота»).

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