«Есть доля недоверия к российским врачам, но она абсолютно необоснованна»

Среди россиян распространен медицинский туризм, например, в Германию или Италию, хотя в стране достаточно профессионалов, убежден нейрохирург Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Семен Мельченко.
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