Карамельный квас готовимся к лету

Карамельный квас Это квас я делаю уже лет семь и ни разу он не подвел меня своей крепостью резкостью и освежающим вкусом! На море, на природу или просто жарким летом из холодильничка его достать)))лучшего вы не найдете!!! Квас отличается простотой в приготовлении и быстротой! Итак: Категория: Напитки Квас Ингредиенты для «Карамельный квас»: Вода (теплая) — 10 л Сахар — 700 г Дрожжи (сухие маленький пакетик,они обычно идут по 11-12 г) — 11 г Кислота лимонная (горку снять ножом) — 1 ст.