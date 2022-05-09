Вкусно с Любовью

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    Увы, не получается забрать рецепт. Все привязано к фоткам, увы.😥Карамельный квас ...
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    Спасибо за рецептик. С удовольствием забираю. Как раз сезон пошел для кваса.👍Карамельный квас ...

Карамельный квас готовимся к лету

Карамельный квас готовимся к лету

Карамельный квас  Это квас я делаю уже лет семь и ни разу он не подвел меня своей крепостью резкостью и освежающим вкусом! На море, на природу или просто жарким летом из холодильничка его достать)))лучшего вы не найдете!!! Квас отличается простотой в приготовлении и быстротой! Итак: Категория: Напитки  Квас Ингредиенты для «Карамельный квас»: Вода (теплая) — 10 л Сахар — 700 г Дрожжи (сухие маленький пакетик,они обычно идут по 11-12 г) — 11 г Кислота лимонная (горку снять ножом) — 1 ст.

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