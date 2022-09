Разработка Perfect Dark идёт полным ходом и без проблем, деталей из слива ремейка Silent Hill 2 становится всё больше, разработчик High on Life раскрыл причины переноса даты выхода, «Рик и Морти» форсят God of War: Ragnarök, в магазине Ubisoft появилась страница The Division Heartland, что покажут на Ubisoft Forward, Elden Ring обзавелась адаптацией в виде юмо .