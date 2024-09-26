 После ареста бывшего мэра Сочи Копайгородского в отставку с поста главы водоканала уходит его бывший первый заместитель

После ареста бывшего мэра Сочи Копайгородского в отставку с поста главы водоканала уходит его бывший первый заместительВ Сочи сегодня должны представить кандидатуру нового директора местного МУП «Водоканал».
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