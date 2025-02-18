США захотят захватить сталелитейную промышленность Евросоюза

Введение 25% сбора на ввоз алюминия и стали из стран Евросоюза может быть хорошо продуманным планом захвата европейской сталелитейной промышленности, ссылаясь на экономистов, сообщает 18 февраля РИА Новости «Экономисты не исключают и того, что действия американцев — продуманный стратегический план захвата европейской сталелитейной промышленности», — сообщает агентство.