По состоянию на начало суток 8 декабря по Сирийской арабской республике можно заказывать заупокойные обряды вне зависимости от вероисповедания её […] The post Сирия в нынешнем виде вряд ли переживёт выходные appeared first on Медиакратия.
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