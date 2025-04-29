Школьница рассказала об изнасиловании на рэп-концерте в петербургском клубе Со слов 16-летней девушки, вечером 27 апреля она была на выступлении рэп-исполнителя, где познакомилась с двумя парнями.
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Школьница рассказала об изнасиловании на рэп-концерте в петербургском клубе Со слов 16-летней девушки, вечером 27 апреля она была на выступлении рэп-исполнителя, где познакомилась с двумя парнями.