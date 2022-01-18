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На «синей» линии метро поезда сбились с графика из-за пассажира на путях

На «синей» линии метро поезда сбились с графика из-за пассажира на путях

Сбой в движении поездов произошел во вторник утром на Арбатско-Покровской линии московского метро. Поезда на центральном участке ветки временно курсируют с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

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