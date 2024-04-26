- Ты что здесь делаешь? – Мария Ильинична испуганно вздрогнула, выйдя из лифта и чуть не споткнувшись об ноги сидевшего на ступеньке лестницы мальчишки.
Слова, слова...
Комментарии
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Anatoly Kiselev
Хорошо, когда всё хорошо кончается.
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16 час.
ВВ
Виктория Виктория
Так хорошо.... Так тепло и душевно.... Спасибо!!!🌺🐕💕
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14 час.
Элеонора Коган
Да,сложная человеческая драма но все помирились и добро восторжествовало!!! И коты сыты и люди довольны!!!!
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6 час.
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