Основатель фонда Baring Vostok признал свою вину по делу о растрате ₽2,5 млрд

Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, признал свою вину по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, в результате чего Второй кассационный суд принял решение смягчить бизнесмену приговор на два месяца.
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