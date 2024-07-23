Первая брачная ночь на Руси: почему она проходила «под присмотром»

Появление выражения «А ты что, свечку держал?», которое употребляется в шутливой форме в отношении человека, утверждающего что-либо о чужой жизни без должных на то оснований, многие связывают с пошлым анекдотом про барина с барыней и их слугу.
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