Подход к уборке от профессионального психотерапевта. Что такое «метод пяти вещей» Это подход к домашним обязанностям, который придумала КейСи Дэвис — лицензированный психотерапевт, TikTok‑блогер с 1,5 млн подписчиков и автор книги «Ненавижу уборку.
Как сдерживать беспорядок в доме с помощью метода пяти вещей
Комментарии
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Валентина Афанасьева
Неужели так сложно? Вызвало улыбку!!!
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1 д.
Семенков Александр
А зачем доводить всё до такого состочния? Когда можно ежедневно на это тратить минимум времени, просто поддерживая порядок в доме и приучать к этому своих домочадцев с рождения или с совместного проживания. Можно вменить каждому из них еще и дополнительную обязанность по поддержание порядка. Будет вообще всё шикардос!!!
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15 час.
elsi Кучеренко
Поменьше блогеров и психотервпевтов нужно слушать, тогда и психика будет в норме, и дом в помойку не превратится.
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11 час.
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