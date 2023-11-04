Как сдерживать беспорядок в доме с помощью метода пяти вещей

Семенков Александр

А зачем доводить всё до такого состочния? Когда можно ежедневно на это тратить минимум времени, просто поддерживая порядок в доме и приучать к этому своих домочадцев с рождения или с совместного проживания. Можно вменить каждому из них еще и дополнительную обязанность по поддержание порядка. Будет вообще всё шикардос!!!