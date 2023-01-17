Слово и дело

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Певец Прохор Шаляпин признался, что мечтает о наследниках

Певец Прохор Шаляпин признался, что мечтает о наследниках

Певец Прохор Шаляпин недавно расстался со своей экс-возлюбленной, телеведущей Ольгой Сан. Он заявил, что больше не хочет отношений, однако признался, что желает завести наследников.

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