Водители на калужских трассах почти 400 раз выехали на встречную полосу

За неделю с 6 по 12 декабря дорожные камеры зафиксировали 18 тысяч 897 нарушений ПДД на дорогах Калужской области За неделю с 6 по 12 декабря дорожные камеры зафиксировали 18 тысяч 897 нарушений ПДД на дорогах Калужской области.