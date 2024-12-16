Водители на калужских трассах почти 400 раз выехали на встречную полосу

За неделю с 6 по 12 декабря дорожные камеры зафиксировали 18 тысяч 897 нарушений ПДД на дорогах Калужской области За неделю с 6 по 12 декабря дорожные камеры зафиксировали 18 тысяч 897 нарушений ПДД на дорогах Калужской области.
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