В Липецке прошёл гвардейский парад под окнами 104-летнего ветерана

Военнослужащие Росгвардии в Липецкой области вместе со своим командиром – генералом Барановым, а также мэр Липецка Роман Ченцов, поздравили 104-летнего ветерана Андрея Андреевича Самсонова в канун праздника Победы.
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