Why Jack Reacher Is A Drifter With No Belongings, According To Author Lee Child

Jack Reacher owns nothing and answers to no one, and author Lee Child has a very specific explanation for why that's the key to his appeal.
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