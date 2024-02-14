Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Минобороны России запускает мультимедийный исторический проект «На дальних рубежах с Родиной в сердце»

Проект рассказывает о подвигах советских воинов, которые сражались в небе над Корейским полуостровом, хранили послевоенный покой на Эльбе и Одере, участвовали в отражении агрессии США против Вьетнама, помогали афганскому народу восстанавливать мирную жизнь.
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