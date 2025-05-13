Re:Nissan: стратегия выживания на фоне убытков и новый Skyline[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Nissan подвела итоги 2024 финансового года, который по японским законам завершился 31 марта 2025-го.
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