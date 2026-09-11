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Царьград

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Аэропорт Пулково устранил технический сбой в своих сервисах

Аэропорт Пулково устранил технический сбой в своих сервисах

Петербургский аэропорт Пулково сообщил о полной восстановлении работы своих сервисов после технического сбоя, повлиявшего на регистрацию пассажиров и показ информации на табло.

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