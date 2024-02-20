Затяжной магнитный шторм начнется 20 февраля в Новосибирске

Мощные магнитные бури новосибирцы пережили 12 и 13 февраля, об этом VN.ru уже писал. В эти дни уровень геомагнитных колебаний достиг пять баллов и многим жителям Новосибирска обеспечил головные боли, бессонницу, раздражительность и проблемы с давлением.