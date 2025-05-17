В Крыму задержали подозреваемого в краже уличных видеокомплексов

Задержанный оказался 29-летним жителем Белогорского района. Как сообщает пресс-служба МВД Крыма, мужчина пояснил, что в октябре 2023 года решил похитить камеры видеонаблюдения и солнечные батареи, которые приметил, проезжая вдоль трассы «Таврида».
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