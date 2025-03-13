Трамп анонсировал пошлины в 200% на вино и другой алкоголь из Евросоюза

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что США введут пошлины на все вина, шампанские и другие алкогольные напитки из Европы в размере 200%, если ЕС не пересмотрит своё решение по пошлинам на виски.