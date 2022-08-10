В Чувашской Республике пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному проведению азартных игр

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике расследуется уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, действовавшей на территории Чувашской Республики.
Происшествия12 подписчиков
Популярные статьи
- Лаборатория в палатках. В Московской области полицейские пресекли производство наркотиков
- Бизнесмен из Северной Осетии пытался незаконно получить более 21 млн рублей при возмещении НДС
- Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав матери-одиночки из Республики Коми
Свежие комментарии