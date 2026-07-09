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Сергей Жуков рассказал, что популярность группы «Руки Вверх!» привела к бойкоту фразы «руки вверх»

Сергей Жуков рассказал, что популярность группы «Руки Вверх!» привела к бойкоту фразы «руки вверх»

Основатель и фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал в интервью«Москве 24», что после взлета популярности коллектива артисты 90-х годов решили больше не использовать со сцены фразу «руки вверх».

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