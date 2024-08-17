Байден заявил, что переговоры по Газе будут продолжены

Президент США Джо Байден сообщил о получении обновленной информации от своей команды по ведению переговоров по прекращению огня и освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, очередной раунд которых прошел в Дохе.
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