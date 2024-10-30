Собянин: Команда Москвы стала победителем национального чемпионата «Абилимпикс»

Участники выступили в 50 компетенциях В Москве подвели итоги национального чемпионата «Абилимпикс». Соревнования по профессиональному мастерству объединили людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
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