В Новоалтайске вручили повестки не вставшим на воинский учет мигрантам

Военные следователи и сотрудники управления по вопросам миграции провели рейд по рынкам и общежитиям города В Новоалтайске вручили повестки мигрантам, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.
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