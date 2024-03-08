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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Новоалтайске вручили повестки не вставшим на воинский учет мигрантам

В Новоалтайске вручили повестки не вставшим на воинский учет мигрантам

Военные следователи и сотрудники управления по вопросам миграции провели рейд по рынкам и общежитиям города В Новоалтайске вручили повестки мигрантам, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.

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