Пляжная авиатусовка. Специальный репортаж с гидроавиаслёта "Крылья Спутника"

﻿﻿24-26 мая в Пензе состоялся полет на гидросамолете. Мероприятие такого формата проводилось впервые в России: более 20 гидросамолетов приземлились на городском озере и пришвартовались на обычном пляже для демонстрации фигур высшего пилотажа интересный? Располагайтесь поудобнее и держитесь подальше от винтов! Первый в России частный водный полет (без учета Геленджикского государственного гидроавиасалона) состоялся по двум локациям: аэропорту ДОСААФ «Сосновка» и Трновским заводям реки Суры, расположенным на знаменитой границе с Пензой.