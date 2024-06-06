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Пляжная авиатусовка. Специальный репортаж с гидроавиаслёта "Крылья Спутника"

﻿﻿24-26 мая в Пензе состоялся полет на гидросамолете. Мероприятие такого формата проводилось впервые в России: более 20 гидросамолетов приземлились на городском озере и пришвартовались на обычном пляже для демонстрации фигур высшего пилотажа интересный? Располагайтесь поудобнее и держитесь подальше от винтов! Первый в России частный водный полет (без учета Геленджикского государственного гидроавиасалона) состоялся по двум локациям: аэропорту ДОСААФ «Сосновка» и Трновским заводям реки Суры, расположенным на знаменитой границе с Пензой.

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