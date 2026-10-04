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Почему в ФРГ обрушились с критикой на «Альтернативу для Германии», выступающую за нормализацию отношений с РФ

Почему в ФРГ обрушились с критикой на «Альтернативу для Германии», выступающую за нормализацию отношений с РФ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с критикой «Альтернативы для Германии» (АдГ), не называя напрямую эту политическую силу.

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