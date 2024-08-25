Как не купить машину, заложенную в банке

Чтобы не купить залоговую машину, следует проверить ее по базе данных залогового имущества и получить подтверждающую справку у нотариуса, что на момент сделки автомобиль не находится в залоге, рассказал глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
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