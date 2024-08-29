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Народные приметы на 30 августа 2024: что можно и нельзя делать в день Мирона Ветрогона

Народные приметы на 30 августа 2024: что можно и нельзя делать в день Мирона Ветрогона

Православные верующие 30 августа чтят преподобного Пимена Угрешского, а в народном календаре это день Мирона Ветрогона.

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