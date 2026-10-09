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Происшествия

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Госавтоинспекция Рославля Смоленской области научила школьников быть заметными на дороге

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Рославльский» совместно с юными инспекторами дорожного движения (ЮИД) провела для учеников средней школы № 1 классный час под названием «Засветись в темноте!».

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