Госавтоинспекция Рославля Смоленской области научила школьников быть заметными на дороге

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Рославльский» совместно с юными инспекторами дорожного движения (ЮИД) провела для учеников средней школы № 1 классный час под названием «Засветись в темноте!».
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