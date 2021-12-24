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Слоёный салат с крабовыми палочками, морковью по-корейски, сыром и яйцами на Новый Год

Слоёный салат с крабовыми палочками, морковью по-корейски, сыром и яйцами на Новый Год

Благодаря подаче слоями салат с крабовыми палочками, яйцами, сыром и морковью по-корейски выглядит как настоящий торт! Сочный, высокий, аппетитный - такой салат станет украшением любого стола.

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