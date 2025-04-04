Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 966 подписчиков

В Новой Москве Русская Община начала патрулировать улицы

В Новой Москве Русская Община начала патрулировать улицы

В марте прошли как минимум три рейда.Регулярные рейды по проблемным районам Новой Москвы проводили представители движения Русская Община в марте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЯО
Яна Орлова
Молодцы ребята! Огромное спасибо! 👍
Ответить
17 час.
наверх