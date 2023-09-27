Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на осень

Креативная команда бренда Gloria Jeans назвала самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. Эксперты посоветовали обратить внимание на драповые пальто-коконы, которые отличаются объемным силуэтом, спущенной линией плеча и английским воротником.
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