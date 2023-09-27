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Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на осень

Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на осень

Креативная команда бренда Gloria Jeans назвала самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. Эксперты посоветовали обратить внимание на драповые пальто-коконы, которые отличаются объемным силуэтом, спущенной линией плеча и английским воротником.

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