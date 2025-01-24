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Русский триколор поднят в Великой Новоселке: бои за поселок продолжаются

Русский триколор поднят в Великой Новоселке: бои за поселок продолжаются

Русские силы установили флаг РФ в Великой Новоселке, продолжая расширять контроль над поселком. Бои за освобождение ведутся, украинский гарнизон окружен.

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