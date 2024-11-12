В Калужской области полицейские и общественники приняли участие в торжественной церемонии принятия присяги студентами полицейского колледжа

По инициативе члена Общественного совета при УМВД Росси по городу Калуге Людмилы Крикаловой сотрудники УМВД России по Калужской области приняли участие в торжественной церемонии принятия присяги студентами Калужского филиала Юридического полицейского колледжа на базе спортивного комплекса «Динамо».
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