В Калужской области полицейские и общественники приняли участие в торжественной церемонии принятия присяги студентами полицейского колледжа

По инициативе члена Общественного совета при УМВД Росси по городу Калуге Людмилы Крикаловой сотрудники УМВД России по Калужской области приняли участие в торжественной церемонии принятия присяги студентами Калужского филиала Юридического полицейского колледжа на базе спортивного комплекса «Динамо».