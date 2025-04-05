Овечкин рассказал о сообщении от Гретцки перед матчем с рекордным голом

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после 894-го гола в регулярных чемпионатах в матче против "Чикаго" заявил, что канадец Уэйн Гретцки пожелал ему перед игрой не повторить, а побить его снайперский рекорд.