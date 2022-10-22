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Гасилин намерен перейти в «Наши Парни»: «Хочу поработать в структуре РФС»

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин прокомментировал слухи о переходе в «Наши Парни». «Вы же знаете, что я являюсь амбассадором юношеской футбольной лиги и МФЛ.

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