Что значит если снится змея и кусает Змея, которая нападает и кусает во сне, может отражать тревогу, недоверие или ощущение, что чьи-то слова задевают слишком сильно.
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