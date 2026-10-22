Общественник Глущенко попросил Шамана изменить текст нового трека «Я русский мужик». Что ему не понравилось?Новый трек исполнителя Shaman «Я русский мужик» вызвал претензии у борцов за трезвость.
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