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Небратья остались без американской защиты: Русские нанесли мощные удары по Patriot

Небратья остались без американской защиты: Русские нанесли мощные удары по Patriot

Русская армия уничтожила несколько американских Patriot на Украине. Об этом пишет журнал Economist.Как утверждает издание, уничтожено несколько Patriot, но точное количество уничтоженных систем не называется.

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