Небратья остались без американской защиты: Русские нанесли мощные удары по Patriot

Русская армия уничтожила несколько американских Patriot на Украине. Об этом пишет журнал Economist.Как утверждает издание, уничтожено несколько Patriot, но точное количество уничтоженных систем не называется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии